La maison Pucci sfila al tramonto ai Canottieri

"E’ una grande emozione per me sfilare la mia prima collezione qui, in riva all’Arno" racconta una emozionata Camille Miceli, da un anno direttrice creativa di Pucci, che ha scelto il prato della Società Canottieri per presentare la Pre Fall 2023 al tramonto, sullo sfondo del Ponte Vecchio. Allo show non manca Laudomia Pucci, figlia dell’indimenticabile Marchese Emilio con le due bellissime figlie Larissa e Zanaide, appena nomitata ieri console onorario generale del Giappone in Italia. Tra il pubblico il sindaco Dario Nardella con la moglie Chiara, Eike Schmidt con la moglie Roberta, le top model Marpessa e Farida, Sidney Toledano, la rapper americana Ice Spice, Andrea Panconesi con Maria, Monica Sarti col marito Tommaso Tassi, Michele Bonan, Massimiliano Giornetti, Beppe Angiolini. Ora in passerella moda & lifestyle Pucci, con vibranti, fantasie mitiche rivisitate come Iride o Mare declinata nei capi in denim sostenibili. Bellissimi i bijoux della Leo France della famiglia Pinzauti, fiorentinissimi maestri di bellezze preziose.

Eva Desiderio