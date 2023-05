La magica chitarra di Jon Gomm in concerto al Six Bars Jail

E’ atteso in concerto al Six Bars Jail (Sms di Serpiolle) di via delle Masse il virtuoso chitarrista inglese Jon Gomm che domani alle 21.30 presenta dal vivo l’ultimo album "The Faintest Idea", uscito per Kscope (Audioglobe). L’ingresso è di quindici euro con l’esibizione della tessera Arci.

Un’occasione da non perdere perché il cantautore e solista acustico del Yorkshire, nel Regno Unito, è noto per il suo stile di chitarra innovativo, che unisce varie tecniche, come lo slapping, il tapping e la riaccordatura della chitarra mentre suona. L’insieme di queste tecniche permette a Jon di ricreare i suoni di un’orchesta ed è uno spettacolo per gli occhi e per le orecchie avere l’occasione di seguire un suo live.

I suoi numi tutelari sono maestri del calibro di Jack Bruce, Walter Trout e BB King. Grazie alla loro lezione, pur essendo ancora un artista indipendente, Jon ha affinato uno stile personale che gli ha fatto vendere migliaia di album e nelle sue numerose tournée in Europa, Nord e Sud America, Australia, Asia e Africa si è guadagnato gli applausi di un pubblico entusiasta.

I suoi tanti fan apprezzano questo artista-rivelazione: colpi percussivi, suggestivamente armonici, sulla sua chitarra acustica accompagnano la sua voce calda, che è ricca di sfumature soul.

I pezzi di Gomm sono spesso emotivi e affascinano, sia che siano brani strumentali o invece canzoni in cui la sua voce morbida e coinvolgente fa la parte del leone.

Le sue esibizioni dal vivo sono intime e potenti, ma sempre punteggiate da quella naturale arguzia e autoironia tipica degli artisti dell’Inghilterra settentrionale.

Giovanni Ballerini