La magia di Lunaria

Il prossimo fine settimana il borgo medievale di Calenzano si trasformerà in un ‘universo magico’ per accogliere il Festival di arti di strada "Lunaria" dedicato ai quattro elementi della natura.

Per accogliere le esibizioni degli oltre settanta artisti attesi saranno necessarie modifiche alla viabilità e alla sosta. In particolare, in via del Castello nel tratto compreso con via Garibaldi e l’intersezione di via delle Scuderie, in via dell’Oriolo, in piazza del Belvedere, piazza San Niccolò, via dell’Aia è prevista l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con la rimozione forzata dalle 10 di domani alle una della domenica e dalle 10 della domenica alle una del lunedì.

Le uniche deroghe, disposte dall’amministrazione comunale di Calenzano, saranno previste per i veicoli di servizio con il contrassegno dell’Associazione Turistica Calenzano.

Nei due giorni della suggestiva manifestazione il borgo medievale potrà infatti essere raggiunto solamente a piedi e non saranno a disposizione delle navette per i trasferimenti come accadeva nelle edizioni pre-pandemia.

Sandra Nistri