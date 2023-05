La Maggiolata e la fortuna di primavera

Roberto

Fancelli

Firenze città del fiore per eccellenza, celebrava un tempo la Maggiolata, la festa di

Primavera con il canto, la musica e i fiori. Le celebrazioni che si protraevano per tutto

il mese maggio erano un'invasione di folla gioiosa che creava cortei e sfilate per le vie cittadine addobbate con arazzi, bandiere e alloro. Per capire l'importanza della festività basti pensare che ha dato origine al Maggio Musicale Fiorentino ovvero una delle manifestazioni artistiche più prestigiose nel mondo. Si entra nella settimana della Finale di Coppa Italia, Firenze e i fiorentini trepidano per l'attesa della gara di mercoledì sera a Roma, allo Stadio Olimpico dove la Viola si giocherà l'undicesima finale della propria storia contro l'Inter. Il legame tra Firenze e la sua squadra è un qualcosa di indissolubile, la Fiorentina è la storia di un grande amore per i fiorentini e di tutta la città che merita di essere conosciuta e rispettata.

L’oroscopo: ariete 15 17, toro 22 44, Gemelli 9 19, cancro 38 80, Leone 54 55 , Vergine 69 90 , Bilancia 21 56 , Scorpione 31 40 ,Sagittario 12 64 , Capricorno 30 63 , Acquario 22 85 , Pesci 17 90 .

I numeri di Chiara: Terno d’oro 48 90 2 da giocare a Genova e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona. Antonia 23 81 7, Antonietta 52 3 1O, Ilaria 5 55 67, Nella 4 76 47 , Rosa 17 21 64 sandra 8 21 81 , Tina 30 47 70, Aldo 49 50 4 , Antonio 73 13 17 , Felice 18 75 31 , Mauro 88 78 69 ,

Orfeo 64 3 36 , Renzo 83 41 46, Sandro 31 74 13

L’Aforisma della settimana scelto da Mario. "La felicità dipende in parte dalle

condizioni esterne, ma principalmente dall’atteggiamento mentale. Per essere felici

bisognerebbe avere buona salute, un lavoro adatto, mezzi sufficienti, essere equilibrati e

riconoscenti, ma, soprattutto, avere la saggezza, cioè conoscere Dio" (Paramahansa

Yogananda). 61 54 63.