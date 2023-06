La lite Un fendente al collo Droga, grave un 27enne

Un altro accoltellamento di notte, in piazza del Crocifisso, all’intersezione tra via Guelfa e via Faenza. La vittima è un marocchino di ventisette anni, ferito al collo con un’arma da taglio, forse il collo di una bottiglia spezzata. Trasportato a Careggi ha avuto un prognosi di dieci giorni. L’allarme è partito quando un passante ha visto il nordafricano cercare di tamponarsi alla meglio la ferita con un pezzo di stoffa. "Ho litigato, mi hanno ferito con una bottiglia rotta", ha detto. Oltre ai sanitari del 118 è arrivata la polizia, ma dell’aggressore nessuna traccia al momento. Secondo le prime indicazioni fornite dalla vittima agli investigatori si tratterebbe edi un somalo e il diverbio esploso tra lui e il ferito, sarebbe da ricondurre a non meglio precisati motivi di droga. Anche la vittima peraltro ha precedenti di polizia, e di violazioni della normativa sugli stranieri, anche se adesso risulta regolare sul territorio nazionale.

Mentre i poliziotti erano intenti a raccogliere informazioni sulla dinamica del ferimento, hanno notato un altro nordafricano aggirarsi in zona, passare di lì, forse casualmente. O forse no: poteva essere stato lui ad aggredire il marocchino.

Comunque è stato opportuno fermarlo e controllarlo tanto più considerato che – alla vista degli agenti – ha cercato di defilarsi rapidamente, così rapidamente da aumentare i sospetti. Si tratta di un altro marocchino, di ventotto anni; la polizia ha successivamente appurato che con il ferimento del connazionale non c’entra niente, peccato (per lui) che però nelle tasche gli siano stati trovati circa cinquanta grammi di hashish e un gruzzoletto di poco più di 1200 euro ritenuto provento dell’attività di spaccio. Si è ribellato con calcio alla volante ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, resistenza, danneggiamento e in quanto irregolare.