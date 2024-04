La linea Gotica, l’eccidio, la memoria. Gli orrori del nazifascismo in scena

Una storia di ottant’anni fa entra in un libro e prosegue ora il suo viaggio in palcoscenico. Recupera la voce e il dolore di vittime che non hanno mai avuto giustizia. E ci costringe a fermare il pensiero sugli orrori di ieri e di oggi. "Un autunno d’agosto" è il libro di Agnese Pini, direttrice dei quotidiani del gruppo Monrif, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno, che racconta dell’eccidio nazifascista avvenuto nell’estate del 1944 a San Terenzo Monti in Lunigiana.

Il racconto di quelle 159 persone trucidate per rappresaglia, in prevalenza donne e bambini, esce dalla pagine di Agnese Pini (edizione Chiarelettere) e diventa lo spettacolo che venerdì alle 21 e sabato alle 18 va in scena in prima nazionale al Mad, Murate Art District.

La riduzione teatrale è stata curata da Elena Miranda, con la regia di Luisa Cattaneo, che è in scena insieme a Gabriele Giaffreda, con musiche dal vivo di Madoka Funatzo.

Musica che non è solo un contorno in questo allestimento, dove si ricorda che i carnefici furono capaci di pretendere che l’esecuzione avvenisse al suono di un organetto.

Attraverso le vicende dei vari protagonisti di quei giorni, lo spettacolo ripercorre una delle vicende più tristi, ma allo stesso tempo capace di farci riflettere sull’uomo, sui suoi istinti inconfessabili e feroci, su ciò che ancora oggi possiamo essere.

La messinscena è essenziale, evocativa, impreziosita dalle atmosfere sonore della fisarmonica, a dare risalto a un testo già potente per la storia delle vittime di quel paesino lungo la Linea Gotica, tra le quali c’era anche la bisnonna della giornalista e scrittrice, Palmira Ambrosini.

Il testo teatrale, come il libro, restituisce al presente una delle stragi meno conosciute, ma non per questo meno feroce. Con un fine preciso: consegnare un riconoscimento agli ultimi, perché, come dice l’autrice de "Un autunno d’agosto", è proprio su di loro "che si è costruita l’ossatura forte e imperfetta di tutto il nostro presente".

Prodotto da Primera (nuova realtà già molto attiva nel panorama teatrale toscano) e Officine della Cultura, lo spettacolo "Un autunno d’agosto" è realizzato con il sostegno di Kanterstrasse Teatro (Residenza Artistica), Ministero della Cultura, Regione Toscana, ChiantiBanca, Unicoop Firenze e con il patrocinio di Comune di Firenze e Comune di Fivizzano.

Prenotazioni via email a [email protected] o al numero telefonico 338-8431111.

