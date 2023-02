I suggerimenti del Comitato Compiobbi-Ellera per migliorare il servizio della nuova linea 34 sono stati respinti. Città Metropolitana ha detto no al doppio capolinea per sfruttare le coincidenze. Esclusa anche la possibilità di rivedere gli orari: la linea 14 ha infatti due varianti, che subiscono "perturbazioni" legate al traffico fiorentino. Per le carenze della nuova pensilina di piazza Mazzini, invece, si rimanda al Comune. "Dopo tanti solleciti arriva una risposta che – osserva il portavoce del Comitato Maurizio Landi – contiene delle contraddizioni. Ci viene infatti detto che le fermate non possono essere a 100 metri l’una dall’altra, ma ne è stata messa una in direzione Firenze, dalla parte opposta a quella richiesta e che è addirittura ancor più prossima al capolinea". Confermata invece la validità del biglietto urbano per le corse extraurbane sul tratto fiesolano.