La Liberazione tra corone, musica e corteo

Impruneta torna a celebrare nel suo tradizionale stile l’anniversario numero 78 della Liberazione. L’amministrazione sta organizzando le manifestazioni sia nel capoluogo che nella frazione di Tavarnuzze. Al suo fianco come sempre ci saranno i volontari e rappresentanti delle associazioni Anpi e dei Combattenti e reduci. Le iniziative del 25 aprile prenderanno il via alle 9,30 con raduno dei partecipanti a Tavarnuzze: sarà deposta una corona al Monumento ai caduti nella centrale piazza Don Chellini, con un momento di raccoglimento collettivo. Poi rappresentanti istituzionali e delle associazioni si trasferiranno a Impruneta capoluogo: qui l’appuntamento per tutti sarà alle 10,30 con il raduno davanti al palazzo comunale e il corteo accompagnato dalla Filarmonica "Giuseppe Verdi" fino alla deposizione delle corone alle lapidi di Don Minzoni, Giulio Turchi e al Parco della Rimembranza.