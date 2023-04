La Liberazione e le leggi razziali

Il maltempo non ha frenato i tanti che, ieri mattina, hanno raggiunto Valibona, teatro della prima battaglia della Resistenza in Toscana, per le celebrazioni della Liberazione. Alle 12 con le corone ai cippi e poi nel pomeriggio, a cura del Comitato "Pace in Calvana" quando è stato ricordato il ventennale della maxi bandiera della pace stesa, nel 2003, in Calvana, tra Calenzano e Prato. Tanta gente anche a Sesto per i diversi appuntamenti del 25 aprile: in piazza De Amicis si sono tenuti gli interventi istituzionali del sindaco Lorenzo Falchi, della vicepresidente Anpi Sesto Diana Kapo e di Valeria Galimi, storica dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea che ha annunciato l’uscita di uno studio, a settembre, sull’applicazione delle leggi razziali a Sesto.