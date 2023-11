La lettera Z come zappa

In campagna la zappa è uno strumento semplice: manico di legno, e in cima un pezzo di ferro allungato più o meno affilato. Non esiste un solo utilizzo per la zappa, si può usare con forza e decisione, con grandi colpi ben assestati, per scavare una profonda buca nel terreno. Si può usare per smuovere la terra e fare un solco dove metteremo dei semi. Si può usare delicatamente per spostare qualche pietra, o messa in orizzontale per lisciare il terreno. Si può zappettare piano piano la terra intorno a una pianta, per fare in modo che l’acqua penetri meglio fino alle radici… e chissà quante altre cose si possono fare, alcune magari per la prima volta, inventate per l’occasione. Se vogliamo usare una metafora che riguardi la scrittura, la zappa è la parola, la semplice parola, questo regalo che l’uomo ha fatto a sé stesso per comunicare con gli altri, prima con i suoni e poi con i segni grafici. La parola, come la zappa, si può usare in tante maniere… non soltanto in terreni differenti (narrativa, poesia, sceneggiatura, teatro, testi per canzoni, saggistica, giornalismo, pubblicità, ecc.), ma anche restando nello stesso ambito possiamo utilizzarla in modi diversi. Restando ovviamente nell’orto scrittura narrativa, a seconda di chi la maneggia e di cosa vuole raccontarci, la parola-zappa è un attrezzo versatile, dai mille utilizzi: può essere dolce e delicata, fiera e illuminante, cupa e violenta, rocciosa e rude, morbida e carezzevole, sognante e immaginifica, concreta e realistica… e chissà quante altre scritture si possono scovare, alcune per la prima volta, inventate per l’occasione. La storia della letteratura lo dimostra. È incredibile come l’uso delle parole, formate da una manciata di lettere, possano generare sulla carta mondi infinitamente diversi e anche infiniti, visto che si continua a scrivere e a raccontare storie sempre diverse e con un diverso modo di procedere. La stessa magia avviene per la musica, che con le stesse poche note, da secoli continua a generare nuove melodie e nuove atmosfere musicali. Per concludere questo viaggio nella scrittura, possiamo dire che quando scriviamo abbiamo in mano una zappa, e davanti a noi si stende l’infinito territorio della letteratura: un bosco magico e misterioso.