La lettera S come stile

Eccoci allo stile. Mi sembra utile cominciare con una bella frase dell’immenso Ignazio Silone, che condivido in pieno: "In quanto allo stile, mi pare che la suprema saggezza nel raccontare sia di cercare di essere semplice. Considero sciocco misurare la modernità di uno scrittore dagli espedienti tecnici di cui si serve. Credere che si possa rinnovare la letteratura con artifizi formali è antica illusione di retori". Adesso non resta che chiosare queste sacrosante parole. Possiamo cominciare dicendo cosa "non è" lo stile. Non è una scelta che si fa a tavolino per cercare di essere originali, come dice Silone. Non è un progetto per costruire la propria voce. Insomma, non è il frutto di una decisione, ma una conseguenza. Non è una causa, ma un effetto. Non è un seme, ma una foglia. Voglio dire: non si può decidere di avere un certo stile e magari che quello stile sia fatto in un "certo modo", rientri in una ben determinata definizione, ecc. Alcune modalità ovviamente si possono scegliere: questa storia drammatica, la racconto in modo cupo o ironico? Con un tono distaccato o coinvolto? Uso la prima persona o la terza? Adopero molti dialoghi o solo il discorso indiretto? Ma anche queste scelte, in realtà, sono "chiamate" da quello che vogliamo raccontare. Ogni storia necessita di una sua lingua, di quel tono, di quelle "modalità". Dunque anche in questo caso è sì una scelta, ma suggerita da un misterioso spiritello che alberga nelle storie che scriviamo. E poi tutto quello che ho nominato prima non fa parte dello stile in senso stretto, sono solo degli elementi formali. Lo stile è un insieme inscindibile composto dalla voce, dalla musica, dal ritmo, dallo sguardo dello scrittore, è la sua impronta digitale letteraria. Visto che è più facile nascondersi dietro un dito che dietro la parola scritta, se si cerca di "produrre" uno stile con la mente e con la volontà per essere a tutti i costi "originali", si avvertirà l’artificio, si otterrà qualcosa di forzato, innaturale e falso. Chi scrive pensi a scrivere meglio che può, pensi a raccontare una storia con le parole più giuste e più naturali per lui e la conseguenza sarà uno stile del tutto personale, dunque originale.