La lettera "S" come spiare

Come dicevamo, oltre a essere archeologi alchimisti e artigiani, gli scrittori sono dei grandi spioni, e sicuramente dalla nascita. D’altra parte, la passione che spinge a raccontare l’animo umano fino ai suoi risvolti più nascosti implica una medesima passione per l’indagine corrispondente. Ma osservare o ascoltare non basta. Si deve scrutare con attenzione, mettere l’occhio e l’orecchio dove di solito non si farebbe… e ovviamente non sto parlando di binocoli o telescopi o intercettazioni ambientali, si tratta di un istinto che non implica alcuno sforzo, di una predisposizione naturale, di antenne sempre alzate che scandagliano l’ambiente umano con particolare interesse, con la curiosità di voler capire, imparare, conoscere (questo verbo, "conoscere", quando si parla di scrittura non può mancare), per poi raccontare agli altri ciò che abbiamo annusato, osservato e vissuto, attraverso personaggi cosiddetti "di finzione", che in verità sono animati da un’interiorità reale, rubata qua e là.

Insomma, si tratta di una innata attitudine capace di farci assorbire tutto ciò che capita intorno a noi, alla quale si aggiunge un continuo tentativo di decifrazione (assai spesso, il comportamento umano nasconde motivazioni ben diverse da quelle che vengono manifestate e rappresentate). Abbiamo detto che qui spiare significa osservare, guardarsi intorno con quel certo "tipo" di sensibilità che riesce a immagazzinare le esperienze per poi trasformarle in narrativa… Ma spiare gli altri significa anche "specchiarsi" negli altri, e di conseguenza spiare se stessi. Quel materiale narrativo osservato e spiato nel mondo vero e dunque reale, amalgamato e mescolato e intrecciato insieme, concorre alla creazione di personaggi dalla personalità spesso complessa, magari del tutto diversi dai modelli "spiati", siano essi di origine "forestiera" o "personale". E tutto questo, lo ripeto, non certo seguendo un progetto ingegneristico che calcola ogni elemento, che cataloga e analizza gli "elementi" umani per poi assemblarsi come un eterno mostro di Frankenstein, ma invece in modo istintivo, naturale, potrei dire inconsapevole e inevitabile, e nel risultato finale non sarà facile rintracciare, individuare e separare gli "elementi" che hanno contribuito a far emergere sulla pagina quella storia e quei personaggi. Come dire, la scrittura questa sconosciuta.