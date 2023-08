La lettera S come sperimentalismo

Lungo i secoli si sono verificate di tanto in tanto delle "fratture estetiche", a volte per l’opera di un genio che ha preso una nuova strada guidato dalla propria passione, altre volte in modo più voluto e consapevole, rotture nate da vere proprie ribellioni a uno stile imperante che cominciava a copiare se stesso, ad adagiarsi sul già percorso, a camminare dentro un solco collaudato e ormai ripetitivo. Reazioni giuste, dettate dall’insofferenza e dalla noia, una sorta di molla che viene compressa dal già visto (magari precedentemente nato come novità), e che è un tratto scatta e rompe gli schemi.

Queste cesure sono indispensabili per creare nuove narrazioni e nuovi modi di scrivere e di intendere la letteratura, ma dopo l’iniziale burrasca, irriverente e scoppiettante, cambiano pelle, si trasformano in "qualcosa" di nuovo ma capace di riallacciarsi anche al passato, generando una vera e propria evoluzione, e non più soltanto un distacco totale da ciò che esisteva prima. Sperimentando si genera innovazione. Estremizzare in ambiti circoscritti una certa esperienza crea elementi che si inseriscono poi nella vita quotidiana. Cambiando settore, pensiamo alle gare di Formula Uno, che spingendo le auto a velocità folle e sollecitando la meccanica, creano le condizioni per sperimentare tecnologie che poi verranno usate nelle macchine di serie, come è accaduto per l’ABS, l’Airbag, il Tiptronic.

Tornando alla letteratura, che si muove in altri circuiti esistenziali, ci vuole coraggio per fare "quelle cose", per lanciarsi a capofitto nella ribellione dello sperimentalismo, per condurre più o meno da soli una battaglia contro l’esercito numeroso della tradizione. Ci vuole il carattere insofferente di chi non sopporta di vedere l’arte addormentarsi. Perché è vero, quando una cosa funziona arrivano gli epigoni a renderla banale, a copiare, ad attaccarsi al treno vincente, ad appesantire i vagoni. Quando una grande innovazione ribalta ogni cosa e incontra l’entusiasmo della gente, ecco che presto si fa largo una sua imitazione addomesticata e salottiera, che cavalca l’onda per rendersi la vita facile, per evitare la fatica di aprirsi nuove strade o sentieri tra la fitta e spinosa vegetazione dei territori inconosciuti e infrequentati, e sfruttare la situazione.

Insomma, a mio avviso la vera e più interessante evoluzione consiste nel viaggiare verso il futuro trasformando ciò che già esisteva e che stava invecchiando, come a grandi linee è sempre successo nell’evoluzione dell’arte e dunque anche della letteratura. Ma ripeto: viva lo sperimentalismo, viva le provocazioni, viva la ribellione estetica, indispensabile utile e magnifica.