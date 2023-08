La lettera S come sogno

Il mio sogno di scrittore è di riuscire a raccontare tutto ciò che accade nel mondo - soprattutto nel profondo mondo interiore di ogni umano e dunque anche di me stesso - affinché non vada perduto. E se questo non è il sogno di altri narratori, è certamente il mio, pur nella consapevolezza di quanto sia assurdo e impossibile da soddisfare… insomma è una sorta di immaginario télos, che funge da carota e spinge la volontà verso una direzione.

La verità interiore che sogno di raccontare non è ovviamente la verità assoluta, è semplicemente e tragicamente ciò che fermenta e si agita dentro di me, nel mio animo. Questo mondo nascosto e irrivelabile non è necessariamente negativo, ma è privatissimo, e soprattutto è difficile da far emergere con gli strumenti della vita quotidiana. La scrittura è l’appassionante e a volte doloroso tentativo di trovare le parole per raccontare quel "mondo", esplorando se stessi attraverso i personaggi, ai quali a volte affidiamo gli aspetti più estremi di questa interiorità (composta da sentimenti, pensiero, memoria, inconscio, e altri elementi indecifrabili e oscuri). Il motivo che sta alla base del sogno di "raccontare tutto", credo che nasca dalla consapevolezza della morte. Pensare a qualcosa, anche solo a un pensiero fugace, che passa sul mondo senza lasciare alcuna traccia e scomparendo per sempre, lo trovo triste e ingiusto, e devo almeno fingere di trovare un rimedio. Se non lo facessi, potrei addirittura perdere fino in fondo il senso della vita. Dunque a questa ingiustizia cerco di rimediare scrivendo.

Questa disperata marcia di parole verso una meta irraggiungibile non potrà mai soddisfare a pieno il sogno, ma rinunciare sarebbe come morire, anzi peggio. Nessuno può far emergere e raccontare la propria verità interiore senza sacrificare se stesso sull’altare della scrittura, dunque questo sogno ha inevitabilmente a che fare con il sacrificio (assai divertente e appassionante, a conti fatti). Ma per uno scrittore è una condizione di cui è impossibile liberarsi, e al tempo stesso è la sua unica possibilità di liberazione. Dunque lo scrittore vive nel contrasto, in balia di forze antinomiche, e nulla può convincerlo a rinunciare a questo meraviglioso e piacevole supplizio. Sono convinto, anche sulla base della mia personale esperienza, che gli scrittori, i poeti, i pittori, i compositori… tutti quelli che si illudono di creare qualcosa dal nulla, siano affetti da una forma particolare e soprattutto assai benevola di autismo, che dopo averli accompagnati nelle profondità di se stessi, permette loro di tornare in superficie tenendo tra le mani qualche brandello di mistero, rubato lungo il viaggio che li conduce negli inferi del proprio mondo interiore.