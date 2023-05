La lettera M come memoria

I romanzi sono scrigni ricolmi di memoria, contenitori dove vengono salvate e custodite le storie, sia quelle vere (storie che appartengono allo scrittore o a persone a lui vicine, poi romanzate, trasformate, modificate completamente, magari spostate nel tempo e nello spazio e usate solo come forza sentimentale), sia quelle germogliate nel misterioso universo della fantasia (che frutto di sola fantasia non sono mai). I romanzi trattengono tra le pagine il sapore e l’umore di un’epoca, le sue paure, le sue speranze e i suoi sogni, le sue brutture e le sue delicatezze… Tutto ciò anche e soprattutto all’insaputa dello stesso scrittore, che assorbe il proprio tempo e lo riversa sulla pagina. Questo accade anche quando si scrive un romanzo storico, ambientato in epoche lontane, che per quanto lontane possano essere saranno sempre intrise dell’epoca in cui è stata scritta la storia. All’inizio ho usato il verbo salvare, perché le storie raccolte dall’effimera, anche se potente, narrazione orale vengono letteralmente salvate sulla pagina, come i racconti di famiglia tramandati di padre in figlio (ovviamente con tutte le trasformazioni che comporta questa operazione), e affidate alle pagine di un romanzo che potrà essere letto fino a che esisterà il mondo. Storie rapite al regno del verba volant e affidate a quello dello scripta manent.

E come sappiamo (oggi più che mai) la Memoria ha un ruolo assai importante nella formazione dell’immaginario degli individui e delle nazioni, tanto che senza ombra di dubbio la Storia è sempre stata terra di conquista, soprattutto a opera del mondo politico, che sa molto bene quanto il Passato abbia una fondamentale importanza per guidare i sogni e le scelte, soprattutto di quelle persone che non hanno gli strumenti per difendersi da eventuali inganni. La letteratura riesce a salvare la memoria più sana, non inquinata dalle ideologie e dalla propaganda, ed è capace di restituire l’atmosfera di un’epoca con più verità di un saggio storico, senza ovviamente mettersi in competizione con il prezioso lavoro della ricerca storica, che si basa su altri elementi ed è necessaria alla ricostruzione del Passato, quando è libera da malsani revisionismi ed è guidata invece dalla volontà di fare una limpida e doverosa revisione di ciò che è stato eventualmente manipolato in modo truffaldino. Per concludere: la memoria è la sostanza principale della letteratura, e dunque la letteratura è memoria.