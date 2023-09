La lettera essecome scomparire

Parliamo adesso di una cosa importante: mentre noi leggiamo un romanzo, ‘dove’ deve stare lo scrittore? È molto semplice: deve scomparire dietro a ciò che scrive. Il lettore deve dimenticarsi di lui. Finito di leggere potrà dire: ah, che bravo. Ma mentre legge deve dimenticarsi di lui. La sensazione più giusta che un lettore dovrebbe provare?

La storia non l’ha scritta nessuno, si è scritta da sola, come per magia… così come è bello dimenticarsi di avere un libro in mano, come se fossimo immersi nella storia che stiamo leggendo senza che ci siano le parole a raccontarcela. Insomma è la storia che deve trascinare il lettore in un mondo diverso, sono i personaggi a diventare i nostri specchi, a farci immedesimare in loro, a farci vivere le loro vite, i loro sentimenti, i loro contrasti… lo scrittore è stato il tramite, ha scritto le parole, ha raccontato la storia, ma adesso la storia deve vivere di vita propria, senza interferenze. Lo scrittore ha fatto il suo lavoro, adesso deve dileguarsi. Mi sento di essere così categorico, perché avvertire la presenza dell’autore mentre si legge un romanzo è fastidioso come se il cuoco che ci ha cucinato la cena fosse seduto accanto a noi e ci guardasse con l’aria di dirci: "Buono vero? L’ho cucinato io, è una mia invenzione… Oh, non importa che mi ringrazi". Oppure come un attore che invece di "entrare nel personaggio", se lo mette in tasca e mostra solo se stesso… e mentre recita sentiamo soprattutto una seconda voce, la sua, che parla di se stesso, di quanto è bravo, impedendoci di capire chi è il personaggio, cosa sta dicendo e per quale motivo lo dice. Ecco, a volte leggendo un romanzo provo la stessa cosa, e mi viene da dire: "per favore, ti fai un attimo da parte che non riesco a seguire la storia?". Sembra assurdo, ma a volte le parole diventano ostacolo alla narrazione, invece che il vassoio sul quale viene offerta la storia. Il fatto è che le intenzioni dell’autore, la sua relazione intima con la propria scrittura, la considerazione che ha di sé, cosa prova scrivendo e ogni altro elemento che lo lega a questa occupazione… resta impigliato nelle sue parole. Non c’è scampo. La scrittura è come l’alito, si sente cosa hai mangiato.