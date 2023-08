La ‘legge’ delle rapine in strada Riprendono le loro biciclette rubate Picchiati un ventenne e un 50enne

Ventuno anni, ha visto un uomo impegnato a rubargli il ciclomotore parcheggiato in via Anselmi. Il giovane ha reagito, l’altro lo ha preso a pugni in faccia, ripetutamente. Accade a Firenze, in piena mattina, a dimostrazione e conferma ulteriori di una città dove le aggressioni in strada sono cresciute in modo esponenziale, tanto da assumere dati davvero preoccupanti. Il ventenne nonostante i colpi presi è riuscito a far desistere il delinquente, straniero secondo le prime descrizioni. Una volante è accorsa nella vicina piazza Davanzati, il ragazzo non si è fatto soccorrere dal 118, ma è andato da solo al pronto soccorso di Santa Maria Nuova.

Altro fatto analogo in via Ponte alle Mosse dove un tentato furto di bicicletta è diventato rapina a un 50nne. La Polizia ha fermato i due aggressori: uno, tunisino, 18 anni, il complice minorenne, 17. Hanno provato a strappargli, oltre alla bicicletta, il telefonino. E’ accaduto di notte, verso le 23, fuori da un bar dove il 50enne era entrato per comprare le sigarette. Quando ha visto la scena – un ragazzo fuggire in sella, l’altro a piedi – li ha inseguiti e raggiunti ai giardini di Gabbuggiani. E’ scoppiata una lite: l’uomo, che è riuscito a riprendere la bici, è stato colpito più volte a pugni. La polizia ha bloccato i due in piazza Vittorio Veneto.