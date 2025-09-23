La Lega perde pezzi. Cappelletti e Baldi in FdI

La Lega perde pezzi a Pontassieve. Alla base di tutto il dissenso con il percorso avviato dal generale Roberto Vannacci. Le consigliere comunali Cecilia Cappelletti (foto) e Deborah Baldi hanno lasciato il Carroccio per entrare in Fratelli d’Italia. Già qualche tempo fa Cappelletti e Baldi avevano annunciato la loro uscita dal partito di Matteo Salvini, motivando la loro decisione con un forte dissenso rispetto alla linea dettata a livello locale proprio da Vannacci. Ora, dopo un periodo di ‘limbo’, hanno deciso di entrare a far parte di FdI. L’annuncio ufficiale è arrivato dal capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale di Pontassieve, Roberto Lauri.

"Il contributo di Cappelletti e Baldi – ha detto Lauri – sarà un valore aggiunto a Pontassieve". Il referente locale Jacopo Sangiorgi definisce l’adesione delle due consigliere "un segnale chiaro della crescita di FdI anche a livello locale, grazie a persone competenti e radicate nel territorio".

"La mia adesione – spiega Cappelletti – nasce da una scelta convinta e coerente, maturata nel tempo. In questo momento storico sento l’esigenza di appartenere a una forza politica che sia chiara nei valori, seria nell’azione e saldamente ancorata al territorio. Con Deborah Baldi proseguiamo il nostro impegno amministrativo con responsabilità e visione, pronte a lavorare con spirito costruttivo per il bene dei cittadini di Pontassieve".

Leonardo Bartoletti