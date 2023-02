La Regione Toscana ha destinato quasi un milione di euro per nuovi contributi per l’istallazione di impianti di video sorveglianza urbana. "Purtroppo - osserva il segretario della Lega, Andrea Bandelli - anche in questa occasione, Fiesole non compare nell’elenco dei destinatari del finanziamento, nonostante da anni i cittadini chiedano maggiore presidio del territorio". La notizia non sorprende. L’amministrazione Ravoni non hai mai fatto mistero della contrarietà alle telecamere. L’ultimo " no" alla loro installazione è arrivato in occasione della interrogazione sul contrasto all’abbandono rifiuti presentata dal consigliere Tommaso Manzini di Fiesole Europa. "Riteniamo più efficati - ha ribattuto l’assessore al territorio Iacopo Zetti - le campagne di educazione e l’azione degli ispettori ambientali. Il nostro territorio è vasto, non può essere monitorato con le telecamere".

D.G.