La lectio del prof Bersanelli

Il professor Marco Bersanelli è il vincitore del premio internazionale "Renata Borlone, donna in dialogo". La quinta edizione del riconoscimento dedicato ai cultori della ricerca scientifica nell’ambito della ricerca e della sua valorizzazione umanistica, è andata all’ordinario di fisica e astrofisica all’Università di Milano. Ritirerà il premio domenica 26 febbraio dalle 9,30 all’Auditorium della Cittadella di Loppiano dove terrà la lectio "L’universo e noi". "Questo premio coglie un aspetto per me importantissimo: il desiderio che la bellezza sorprendente della creazione, che pian piano si svela grazie alla ricerca scientifica, sia una nuova e più profonda possibilità di lodare il Creatore"