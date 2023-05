La Grevigiana della promozione in campo dopo mezzo secolo

A 50 anni di distanza si sono ritrovati su quello stesso campo di calcio che diede loro gloria e fama. Sono i giocatori della Grevigiana, formazione nata nel campionato 19711972 che nel due anni dopo, allenata da Roberto Picchianti, nel 19741975 conquistò la promozione in Prima Categoria. Nei giorni scorsi c’è stata la reunion assente chi non c’è più, come Danilo Viti, il presidente Dante Socci e Iorio Mori. C’erano invece Roberto Picchianti, Alberto Bacconi, Pierpaolo Becucci, Giancarlo Bramini, Franco Calosci, Giuseppe Caroccia, Pieraldo Ciucchi, Marco Ducci, Mario Hagge, Francesco Masini, Mauro Masselli, Danilo Mariani, Silvano Melani, Claudio Poli, Marco Ponzoni, Luigi Remaschi, Sergio Ristori e Carlo Tapinassi.