La graphic novel di Elena Triolo sulla fata Turchina si presenta stasera alla biblioteca Ragionieri di Sesto

È dedicata a uno dei personaggi più amati di Pinocchio, la fata Turchina, la graphic novel "Turchina" di Elena Triolo che sarà presentata, questa sera alle 21,15, nel cortile della biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino (piazza della Biblioteca 4). Il libro, edito da Bao Publishing, racconta la storia di Giovanna Ragionieri, figlia del giardiniere di "Villa Il Bel Riposo" (all’epoca sul territorio di Sesto Fiorentino) dove trascorreva le vacanze Carlo Lorenzini, noto al mondo come Collodi. La serata – ingresso libero - è organizzata con la Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia. L’iniziativa rientra nel calendario della rassegna estiva "Un palco in biblioteca".