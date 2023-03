La grande sfida dell’accoglienza oltre gli egoismi

Cosimo

Ceccuti

ccoglienza". È una delle grandi sfide del mondo di oggi che mette a nudo gli egoismi nazionali, con conseguenze drammatiche spesso sotto i nostri occhi. Accoglienza e solidarietà. Firenze le ha nel proprio Dna, nei fatti non solo nelle parole; appartengono alla propria storia, con le radici nel passato e con una continua modernizzazione destinata ad assicurarne attualità ed efficienza. Atto dovuto, si dirà, per una città così frequentata, ieri dai pellegrini, ora dai turisti: ma la progettualità di lungo periodo mette da parte l’effimero e l’occasionale. Pensiamo agli "Spedali" di medioevale memoria. L’arcispedale di S.Maria Nuova fondato da Folco Portinari (il padre della Beatrice amata da Dante) nel 1288, uno dei più antichi in Europa, per l’assistenza ai malati, ancora oggi di fondamentale importanza operativa nel centro storico. Struttura non isolata se si considera che nel Trecento erano funzionanti una trentina di ospedali. Antico fiore all’occhiello lo "Spedale degli Innocenti", sorto in una costruzione progettata da Brunelleschi nel 1419, per accogliere appunto i bambini "abbandonati". Dal 1875 non c’è più la "ruota" dove venivano depositati dalle genitrici afflitte; istituto tuttora di eccellente funzionalità per asili nido, scuola dell’infanzia, case famiglia destinate ad accogliere madri in difficoltà, come di recente per i piccoli dall’Ucraina. Altro gioiello operativo, la Misericordia, la confraternita sorta nel 1244, da otto secoli in prima linea nell’opera di soccorso. Nata per il trasporto degli infermi e la sepoltura dei defunti, la Misericordia – realtà tutta fiorentina – ha esteso il proprio impegno alle attuali necessità dei bisognosi, quali l’aiuto alimentare, la protezione civile, il supporto ai disabili, gli ambulatori specialistici, l’assistenza agli anziani. Non dimentichiamo fra i progetti di lunga durata il primo intervento urbanistico del dopoguerra, il quartiere dell’Isolotto, realizzato nel 1954 da La Pira: ha assicurato unità abitative a centinaia di famiglie, modello anticipatore di aggregazione e di integrazione sociale. Sono esempi da non dimenticare.