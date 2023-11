La grande mobilitazione. Il collage: "Io sono Giulia"

Una giornata piena di iniziative ma soprattutto di presa di coscienza, quella di oggi, 25 novembre, contro la violenza sulle donne. Sul territorio fiorentino, ma in tutta l’area della Toscana c’è una vera e propria mobilitazione generale. Scendono tutti in campo. I maggiori enti vogliono dare il loro sostegno e dimostrare la loro presenza, andando a contrastare un fenomeno ormai troppo frequente.

Sono cominciate già ieri mattina, alle 11, un flashmob organizzato dal Comitato pari opportunità degli avvocati, volendo rappresentare l’impegno della giustizia nel contrasto alle violenze di genere.

Questa mattina alle 10.30, all’agriturismo ’Le Roncacce’, all’Abetone, inaugurazione di una panchina gigante di colore rosso. Accanto alla panchina sarà posizionata una scarpetta rossa, simbolo di questa lotta. Gli ingegneri fiorentini hanno realizzato un collage con i loro volti mentre espongono un cartello con scritto ’Io sono Giulia’, promuovendo tramite il sito dei giovani ingegneri del consiglio nazionale degli ingegneri un’iniziativa per ricordare Giulia Cecchettin, uccisa l’11 novembre dal sua ex fidanzato. L’iniziativa parte proprio da Firenze.

L’Ordine dei medici mostra la massima vicinanza al tema. Il presidente dell’ordine, Pietro Dattolo commenta "centinaia di codici rosa nei nostri pronto soccorso, lavoriamo assieme per prevenire le aggressioni". Oggi deve essere un giorno di intento collettivo. "Come medici vogliamo essere a fianco e un riferimento di aiuto per tutte le donne vittime di violenza" aggiunge Dattolo insieme a Lucia Toscani, coordinatrice della commissione pari opportunità dell’Ordine.

Dal lato della mobilità, i tassisti dalle loro macchine vogliono fare la propria parte: oggi da nord a sud le auto bianche dei taxi viaggeranno con un fiocco rosso per dire basta alla violenza di genere. Claudio Giudici, presidente del 4390 (numero taxi fiorentino) afferma " abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa perché quotidianamente portiamo donne sole e il nostro servizio deve garantire sicurezza". Tanto che sono stati i primi a creare un servizio per le donne che viaggiano sole la notte: un numero speciale che garantisce loro priorità nell’attesa e guidato da donne. Pure il Teatro del Maggio aderisce alle iniziative di questa giornata, con un’installazione specifica, ovvero le scarpe rosse, in occasione della recita pomeridiana di La Bohème, in scena oggi alle 15.30.

L’ospedale Santa Maria Annunziata organizza un flashmob durante la mattinata, seguito da una dimostrazione di manovre di autodifesa, che anticiperà una nuova iniziativa dell’ospedale: un corso di difesa personale dedicato a tutte le donne.

Il museo Novecento, come ogni anno, organizza un progetto speciale. Quest’anno vede coinvolta la storica e cantautrice Letizia Fuochi alle 17.30 nella sala cinema del museo. A Sesto Fiorentino, dal lato letterario, alla libreria Rinascita Ubik (piazza Ginori) due dibattiti: alle 17 ’Stai zitta e altre 9 frasi che non vogliamo più sentire’ di Michela Murgia e alle 17.30 Daniela Brogi presenta il libro ’Artemisia’ di Anna Banti.