La grande bellezza dei conventi apre a tutti

S’intitola "Segni sacri" l’iniziativa che aprirà le porte di chiese e conventi per far conoscere a tutti realtà di grande bellezza che spesso non trovano posto nei tour turistici. L’evento si terrà domenica 14 maggio, dalle 14 alle 18, e prevede la possibilità di scoprire, con visite gratuite, più di 20 istituti religiosi, fra Signa, Lastra a Signa, Carmignano e Poggio a Caiano. Il progetto è promosso dai Comuni, col patrocinio della Regione e della Curia. A presentarlo, ieri, in consiglio regionale, il presidente Antonio Mazzeo, il consigliere Fausto Merlotti, sindaci e assessori. "Segni Sacri è un’iniziativa importante, che mette insieme quattro comuni – ha detto Mazzeo – e permette di valorizzare il territorio facendo conoscere le chiese che non sono solo luogo di fede, ma anche di cultura e arte".

Alle Signe Signa si potranno così vedere gli affreschi di artisti legati alla cerchia di Bicci di Lorenzo, in San Giovanni Battista a Signa, come in San Martino a Gangalandi, Santa Maria a Lamole e San Pietro in Selva a Lstra. Poi, ancora a Lastra, le opere di Antonio Manzi alla Natività. "Abbiamo scelto otto luoghi nel nostro comune – ha detto il sindaco di Signa Fossi – che ben rappresentano la ricchezza del territorio". "Con questo evento – ha detto il sindaco di Lastra Bagni – valorizzeremo bellezze e luoghi sacri meno conosciuti".

Lisa Ciardi