La governatrice Tesei: "L’Umbria si candida a modello italiano di sostenibilità"

Perugia, 27 aprile 2023 – Persone, prosperità, pace, partnership, pianeta. Ecco le cinque P della sostenibilità. Come si sta muovendo la Regione Umbria?

"Candidandosi ad essere il modello italiano di sostenibilità. La nostra regione – dice la governatrice Donatella Tesei – è un coacervo naturale delle priorità indicate: portabandiera di Pace, di rispetto dell’ambiente, di internazionalità ed integrazione. Qui si vuole coniugare il forte sviluppo industriale ed economico degli ultimi 3 anni con benessere sociale, lavoro e salute".

Come?

"Le nostre imprese hanno un vantaggio competitivo, così come il marchio Umbria, sono un modello di sostenibilità. Nostro compito, intrapreso sin dall’insediamento, è quello di diffondere questo tipo di cultura, anche sostenendo iniziative ed eventi internazionali incentrati su questi temi. Inoltre creiamo le condizioni abilitanti affinché chi sceglie questa regione come sede operativa del proprio business possa farlo nel rispetto dei principi della umana sostenibilità, senza rinunciare a perseguire i propri obiettivi di impresa".

Quali progetti ha già messo in campo l’Umbria e quali i finanziamenti previsti?

"In campo energetico, dobbiamo tendere ad una visione di futuro che tenga conto delle esigenze del territorio e della situazione mondiale. Puntare dunque su forme di produzione di energia che siano quanto più possibile pulite, rinnovabili e indipendenti, ma senza fare scelte folli che de-industrializzino la nostra Regione, l’Italia e l’Europa condannandole ad una decrescita. Determinanti il tal senso saranno le risorse del Pnrr. Siamo tra le migliori regioni d’Italia su fondi intercettati e progetti avviati. Ma cercheremo anche finanziamenti dalla nuova programmazione comunitaria dove siamo in testa fra le Regioni che hanno chiuso l’Accordo con la Commissione europea, con la pubblicazione immediata di un bando per l’autoproduzione di energia da fotovoltaico delle imprese. Manovra energetica senza precedenti".

Fondi Comunitari fino al 2027

"Siamo riusciti ad intercettare somme ingenti, destinate a far crescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenza e con elevato potenziale di crescita; oltre a migliorare proprio l’efficienza energetica, a promuovere le tecnologie rinnovabili e puntare sui macro temi prima citati: la digitalizzazione di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche, incentivare una mobilità urbana sostenibile, valorizzare la cultura in sinergia con politiche legate al welfare sociale e culturale".

Gap sociale dell’Umbria, politiche del lavoro e inclusione.

"Questo governo regionale ha ottenuto risultati evidenti tanto che oggi l’Umbria ha il tasso di disoccupazione più basso della propria storia, quasi tre punti in meno della media nazionale. Sulle politiche per l’inclusione ricordo solo lo sforzo storico per assegnare 30 milioni di euro l’anno alle famiglie a sostegno di tutte le fasi della vita dei figli dalla nascita (istituzione bonus bebè), agli asili, borse di studio, sport, campi estivi, fino alla no tax universitaria più estesa d’Italia o al supporto da 4,5 milioni l’anno per i disabili, per arrivare al nuovo sostegno al reddito per le neomamme nel primo anno di vita del bambino. Infine – conclude – non va dimenticato che il reddito disponibile delle famiglie umbre è aumentato del 4% nel 2022 e quello medio pro capite da lavoro dipendente di 3mila euro (il 10% circa) negli ultimi 4 anni".