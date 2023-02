"La Gkn non è occupata E ci faremo un incontro"

di Barbara Berti

"La fabbrica non è occupata". A dirlo è la Fiom e la fabbrica in questione è la ex Gkn di Campi, adesso Qf di di Francesco Borgomeo. Dopo le tensioni dei giorni scorsi tra azienda e lavoratori, con la paventata ipotesi di liquidazione da parte del proprietario, la Fiom annuncia che lunedì 20 febbraio nello stabilimento campigiano è in programma l’incontro con l’unità di crisi della Regione Toscana richiesto dalle Rsu e dalla stessa Fiom.

"Siamo ad un passaggio delicato della vertenza dalla quale si può uscire commissariando l’azienda, garantendo la continuità di reddito dei lavoratori e imprimendo velocità alle attività di verifica dei progetti presentati nel comitato di proposta e verifica e alle manifestazioni di interesse arrivate alla Regione Toscana per avviare una reale reindustrializzazione dello stabilimento dichiarano Simone Marinelli, coordinatore automotive per la Fiom-Cgil nazionale e Stefano Angelini della Fiom-Cgil Firenze, Prato e Pistoia.

L’incontro dell’Unità di crisi direttamente in fabbrica "dimostra, ancora una volta, che non esiste nessuna occupazione e nessuna situazione di illegalità messa in campo dalle lavoratrici e dai lavoratori" sottolineano Marinelli e Angelini. L’incontro di lunedì farà da apripista al tavolo ministeriale convocato per il 24 febbraio al Mimit (ex Mise) dove tra gli argomenti ‘caldi’ ci sarà anche la questione degli ammortizzatori sociali e pare che il Ministero del Lavoro concederà la cassa integrazione. Resta, però, da capire in quali forme e tempi.

"Affidatevi al sindacato" e "trattate nelle sedi istituzionali" è stato anche il messaggio espresso dalla Rsa Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil dello stabilimento Saxa Anagni (di proprietà di Borgomeo) dove "un gruppo di persone o presunti lavoratori della ex Gkn, hanno inscenato una pseudo manifestazione davanti al nostro stabilimento la sera di venerdì 10 febbraio" recita la nota della Rsa che, pur esprimendo solidarietà ai lavoratori campigiani "reclama rispetto per i nostri colleghi di Anagni e soprattutto per il territorio".