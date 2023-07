La giusta distanza da mantenere

La distanza può indicare lo spazio fra due persone che le tiene lontane come lo spazio che può metterle in rapporto. La distanza emotiva si realizza quando un legame sentimentale si trova sul punto di rompersi. Il suo potere è tale che può arrivare a rendere estranee due persone. Vista in questo modo la distanza assume un senso completamente negativo all’interno del quale vive ostilità ed eccesivo egoismo. Nessuna distanza né temporale né spaziale può indebolire l’amore tra due persone che credono ognuna nel valore dell’altra.

La giusta distanza in amore è quella che permette di essere presenti e distanti al tempo stesso. E’ una danza di avvicinamenti e allontanamenti che contribuisce a creare un equilibrio perfetto tra le persone sempre comunque difficile da mantenere ma che con il tempo si può stabilizzare. In tal senso la distanza va coltivata attraverso l’esercizio quotidiano dell’attenzione e dell’ascolto di sé e dell’altra, attraverso il rispetto dei propri sogni e dei suoi desideri. La distanza sociale o distanza intima è difficile da programmare ma molto presente nella vita di ognuno di noi, nelle nostre emozioni o quando ci scopriamo avvolti da passioni troppo violente . In nessun caso la distanza riesce ad annullare una relazione. Il distacco invece non è tollerato in un rapporto, annulla la capacità di provare empatia e tutto perde sapore. La relazione amorosa è un gioco di vicinanza e lontananza, uno scambio incessante di prossimità.

Talvolta il nostro modo di porci per ridurre le distanze racconta storie intime controverse e ha effetti emotivi diversi secondo la esperienza vissuta . Alcuni legami che riusciamo a stringere , più che basati sull’amore, vertono sui ricatti affettivi, sui compromessi, sugli obblighi morali indotti, sui sensi di colpa, sulla paura dell’abbandono… su tante sensazioni sofferenti che niente hanno a che vedere con l’amore. L’amore è fatto di vicinanza, accettazione della distanza e di tanti impliciti come “Tu vai bene così“. Nella vita non dovresti mai nasconderti ,minimizzare o sacrificare alcuna parte di te perché chi ti ama davvero non ti vuole diversa, non ti ferisce, né cerca di cambiarti, cerca di trovare la giusta distanza. Distanza significa così poco quando qualcuno significa così tanto.