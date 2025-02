La giornata dell’Elettrice, corteo storico e museo gratuito

Il tradizionale corteo storico, una mostra, ma anche uno screening mammario gratuito. Così è stato celebrare, to, l’anniversario della morte, il 18 febbraio 1743, dell’Elettrice Palatina, ultima discendente dei Medici granduchi di Toscana, colei che vincolò a Firenze le collezioni di opere d’arte della famiglia, rendendole disponibili.

Le celebrazioni si sono aperte in mattinata con il corteo storico della Repubblica fiorentina, con la consueta partenza dal Palagio di Parte Guelfa e l’arrivo nei luoghi di Anna Maria Luisa de’ Medici, e sono proseguite con la deposizione della corona di fiori sulla tomba dell’Elettrice Palatina alle Cappelle Medicee e l’inaugurazione della mostra al Museo de’ Medici, visitabile ieri ad ingresso gratuito insieme ai Musei civici fiorentini.

Il museo espone l’originale diario manoscritto di un cronista dell’epoca, Niccolò Susier, che descrisse il fatidico momento della scomparsa dell’ultima Medici. Tra le iniziative c’è stata anche la possibilità, per le donne che si erano prenotate, di uno screening mammario gratuito in un ambulatorio mobile installato appositamente in piazza Santissima Annunziata. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra Museo de’ Medici e Fondazione Progetti del Cuore e patrocinata da Regione, Città Metropolitana e Comune.