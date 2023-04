La gestione delle tabelle millesimali

Luca

Sono proprietaria di due box di sei realizzati in un ex magazzino, posto al disotto di un condominio, che aveva 77 millesimi riferiti all’intero condominio in tabella A. L’amministratore sostiene che i suddetti millesimi vadano suddivisi tra i singoli box in base ai metri quadri mentre io sostengo che la quota che ne deriva non rappresenta i millesimi di proprietà in quanto non tiene conto del corridoio di accesso alle singole unità. Preciso che i box hanno una tabella millesimale propria per le spese di gestione degli stessi. Gradirei conoscere le Sue determinazioni in merito. La ringrazio cordialmente.

M. S.La questione delle tabelle millesimali è tra le più rognose che attiene il mondo del condominio. La redazione delle medesime tabelle varia a seconda della mano che le redige e, dinanzi a professionisti che operano in maniera ugualmente corretta, non è detto che si arrivi alle medesime determinazioni. Nel suo caso specifico un grande locale, prima adibito a magazzino, è stato suddiviso in sei box. I millesimi ab origine del magazzino sono stati suddivisi proporzionalmente tra i 6 insorti box. Questo a mio avviso è corretto. A dire il vero non comprendo in modo appropriato la questione “rampa”. Questa esisteva e veniva utilizzata anche prima del frazionamento. Pertanto, il professionista che ha originariamente predisposto le tabelle, lo ha fatto tenendo conto dello stato dei luoghi, ivi compresa la rampa di accesso. Infine, il vano magazzino (oggi 6 box) contribuisce alla spese in virtù della tabella A generale per totali 77 millesimi, due volte gli oneri condominiali non si pagano. A tutti i Lettori e Lettrici auguri per la Santa Pasqua.

