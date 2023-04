La gelata ha distrutto quasi tutte le colture di kiwi

Stavolta si contano soprattutto a Marradi i danni di un tempo atmosferico sempre più fuori norma. E le gelate dei giorni scorsi hanno creato danni soprattutto alle colture dell’Alto Mugello. Che nella Valle dell’Acerreta vede molti ettari coltivati a frutteti, e tra le colture più diffuse in quell’area ci sono i kiwi, ma anche peschi e susini. Qualche notte fa la colonnina del termometro ha toccato meno cinque gradi, e gli agricoltori sono andati nei frutteti per una prima ricognizione. Pare che i danni maggiori siano alle colture di kiwi, col ghiaccio che potrebbe aver fatto gravi danni ai piccoli e fragili germogli delle piante. In particolare, una azienda – dice Coldiretti – "stima che l’80% della produzione di kiwi sarà compromessa". E, come si suol dire, piove sul bagnato: solo pochi mesi fa, a luglio, una violenta grandinata, nella stessa vallata dell’Acerreta, causò pesantissimi danni e distruzione dei raccolti. Così, per le gelate nei giorni scorsi, ci si prepara alla richiesta di indennizzi. "Artea – spiega Coldiretti – ha già aperto la procedura con cui le aziende agricole interessate dalle gelate di questi giorni, che ha toccato molte aree della regione, possono segnalare eventuali danni subiti alle coltivazioni: si tratta di una mappatura necessaria per richiedere al Governo le misure di compensazioni in deroga per calamità climatiche. E’ presto per fare un bilancio. Nei prossimi giorni avremo un quadro più completo delle aree interessate".

Paolo Guidotti