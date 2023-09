La Galleria dell'Accademia di Firenze cresce: arriva il prezioso Crocifisso Corsi

È dall’anno scorso negli stand della Biennale dell’Antiquariato che la direttrice della Galleria dell’Accademia, Cecilie Hollberg, aveva messo gli occhi sul Crocifisso Corsi, un’opera del XIV secolo squisitamente giottesca, di grande importanza e qualità nel panorama fiorentino degli inizi del Trecento.

E alla fine, attraverso l’intervento dell’antiquario e segretario della Biennale, Fabrizio Moretti, la lunghissima trattativa sul prezzo si è conclusa e il bellissimo Crocifisso Corsi è entrato a far parte delle collezioni della Galleria dell’Accademia.

Il costo 650mila euro circa, assai meno del suo valore sul mercato privato.

"Arricchire il museo con nuove acquisizioni, è un compito che mi sono prefissa dall’inizio della mia direzione e dal 2016 ad oggi possiamo contarne ben 17 - spiega Cecilie Hollberg –. Dopo il busto di Napoleone di Lorenzo Bartolini, siamo lieti di accogliere il Crocifisso Corsi, un’opera del primo quarto del XIV secolo da un pittore fiorentino che prende il nome proprio da questa tavola, che adesso è esposta al piano terra, accanto alle opere dei massimi artisti fiorentini del Duecento e Trecento".

L’attribuzione al Maestro del Crocifisso Corsi risale al 1931 e si deve a Richard Offner, che lo definì "un pittore dal talento drammatico". "Riportare il Crocifisso Corsi in qualche modo a casa, alla Galleria dell’Accademia, è una soddisfazione enorme – racconta Moretti perché da un senso al nostro lavoro di antiquari, perché vuol dire che trattiamo il meglio e che il meglio poi torna a far parte delle collezioni pubbliche e quindi di tutti, come l’arte è giusto che sia".

Olga Mugnaini