La fuga degli imprenditori della notte. "Più facile investire all’estero. Qui troppi limiti e proteste"

Firenze, 4 maggio 2023 – Meteore che hanno lasciato una lunga scia di ricordi. Nomi di luoghi storici che andavano in voga negli anni ‘80, ‘90 e che fino all’alba dei duemila, e qualcuno anche oltre, hanno fatto ballare generazioni di fiorentini. Villa Kasar, Esco pazzo, Meccanò, solo per fare qualche esempio. Tutti chiusi. E il rischio è che sempre più imprenditori e di conseguenza giovani lascino Firenze. Riccardo Tarantoli, il presidente Silb Confcommercio Firenze nonché titolare dello storico Red Garter di via dei Benci, lo sa bene.

«Io stesso ho scelto la strada dell’internazionalizzazione e quindi di aprire il secondo Red Garter a Barcellona anziché a Firenze. Come me, tanti altri miei colleghi hanno fatto la stessa scelta e hanno deciso di investire fuori. Eppure una città come la nostra dovrebbe lavorare su una cultura del divertimento perché i talenti e i creativi sono alla ricerca di città vive e vivaci", spiega.

Per Tarantoli il rischio è anche un altro: "Sempre più giovani andranno via – dice -, la fuga è già iniziata ma bisogna fare qualcosa per invertire il trend. Sia chiaro, l’esperienza all’estero è un valore aggiunto sia dal punto di vista della crescita personale che umana, ma il punto è che tanti non rientrano e preferiscono stabilirsi nelle città europee più energiche ed attrattive".

Sui motivi che stanno portando alla fuga degli imprenditori della notte, il presidente Silb Confcommercio Firenze ha le idee chiare: "C’è un po’ un accanimento nei confronti dei locali. Basti pensare alle continue sospensioni delle licenze – aggiunge – o ai vari regolamenti comunali che limitano l’attività. Per esempio: una persona che vuole festeggiare il proprio compleanno non può nemmeno stappare una bottiglia dopo le 2 per via dello stop alla somministrazione. Per non parlare della ztl che è del tutto inutile. Dopo mezzanotte il centro si spopola quindi è un provvedimento senza senso. Gli imprenditori non si fidano più e preferiscono spostare energie e risorse all’estero o in città italiane più all’avanguardia come per esempio Milano".

Poi a Tarantoli viene naturale il paragone con Barcellona, che è fra le città della movida per eccellenza: nessuno stop anticipato alla somministrazione e un modello di divertimento che guarda ai giovani. "In Spagna gli stessi rapporti con i residenti sono più distesi - prosegue -. A Firenze, invece, c’è ancora chi pensa di vivere in centro e dover avere il posto auto sotto casa. Abbiamo una storia e una tradizione uniche al mondo ma non possiamo rimanere imprigionati nel passato. Il mondo va avanti, la domanda e le esigenze cambiano e noi non possiamo rimanere indietro perché finiremmo col perdere i nostri giovani che sono il nostro futuro. Firenze deve riappropriarsi del proprio ruolo internazionale".