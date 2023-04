La frecciata di Joe Barone "Firenze non è un buon esempio"

di Angelo Giorgetti

Brutti, sporchi e cattivi, in più anche vecchi, insomma per gli stadi italiani non c’è pace e neanche futuro. E qui da noi? Diplomazia e frecciate, come quella del direttore generale viola, Giuseppe Barone, intervenuto a Roma proprio a margine di un incontro sulla (cattiva) salute delle strutture sportive: "Purtroppo la Fiorentina e lo stadio di Firenze non sono un buon esempio per tutto ciò che è successo. Noi volevamo far lo stadio nel 2019, ci sono tante procedure da cambiare...".

Intorno, anche a Roma, parecchie macerie virtuali di quello che non è stato costruito. Gente importante per parlarne nel Salone d’onore del Coni, al Foro Italico, compresi il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, e il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, intervenuti per commentare un volume sulla salute dei nostri impianti.

Il fatto che sia stato curato dall’architetto Marco Casamonti (lo stesso che ha ristrutturato la Dacia Arena di Udine e il nuovo stadio di Tirana, oltre alla costruzione del "Viola Park") non è probablmente casuale.

Ancora Barone, che in questo momento timona una nave viola spinta da un vento caldo, considerati i risultati sul campo e la primogenitura di Commisso sui progetti di restilyng del Franchi e la costruzione di un nuovo stadio, entrambi a suo tempo rimbalzati: "Stiamo cercando di capire come saranno organizzati i fondi del Pnrr, ma ribadiamo che da parte nostra è importante capire il costo dell’affitto, gli anni della concessione e chi avrà l’uso dello stadio".

E anche questo non è un tema da poco, perché il concetto italoamericano del "fast-fast-fast" rimbomba da qualche anno e la Fiorentina ha dimostrato di saper prendere le proprie decisioni, in un senso o nell’altro. Perciò la frase successiva sembra un memo da non sottovalutare: "Dobbiamo capirlo subito, non possiamo aspettare ancora a lungo per sapere il nostro futuro".

Battuta finale sulla teorica volontà di impegnarsi ancora nella ristrutturazione del Franchi, o magari concentrarsi sul mega impegno di un nuovo stadio (resta sempre, fluttuante, l’ipotesi di Campi): "Ormai i tempi sono cambiati. Quando siamo arrivati volevamo investire, adesso stiamo lavorando con il Comune perché il futuro della Fiorentina dipende dal budget".

E questo non sembra un mattone, ma semmai una pietra definitiva sulla possibilità di un investimento targato Commisso.