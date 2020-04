Firenze, 2 aprile 2020 - A causa dell'emergenza coronavirus, il periodico delle Ferrovie "La Freccia" diventa solo digitale e non verrà stampato su carta. E' la prima volta che un numero della testata va solamente sul web. Un'edizione comunque ricchissima di argomenti e che è possibile scaricare gratuitamente QUI.

Tanti spunti, tanti argomenti in questo numero. intrattenimento, solidarietà, tradizioni pasquali e riflessioni, in vista della Giornata Mondiale della Terra, su un pianeta da salvaguardare per salvare noi stessi. La copertina ritrae un paesaggio bucolico e racchiude il desiderio per tutti di tornare all'aria aperta e allo stesso tempo appunto difendere l'ambiente in cui viviamo.

Dopo l’editoriale del direttore, con alcune foto simbolo di questi giorni difficili, l’intervista a Franco Fiumara, direttore della Protezione Aziendale di FS Italiane, sulle iniziative intraprese in queste settimane per tutelare la sicurezza di viaggiatori e dipendenti.

Tra i nomi che compaiono in questo numero: filosofo della scienza Telmo Pievani, l’attore Vinicio Marchioni, il critico d’arte Costantino D’Orazio, l’atleta Larissa Iapichino, lo chef Bruno Barbieri, il cantautore Francesco Gabbani, il conduttore tv Flavio Montrucchio, l’ecodesigner Tiziano Guardini, la stand-up comedian Michela Giraud, la conduttrice radiofonica La Pina, l’attrice Chiara Francini, la fisica Gabriella Greison, l’attore Maurizio Lombardi e la fotografa Letizia Battaglia.