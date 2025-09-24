Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Firenze
CronacaLa Fratellanza dietro il bancone. Riapre il bar, ricavi per la comunità
24 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
La Fratellanza dietro il bancone. Riapre il bar, ricavi per la comunità

Inaugurato insieme alla pizzeria, Ciriolo: "L’incasso sarà reinvestito in servizi e protezione civile"

Ieri pomeriggio l’inaugurazione del bar e della pizzeria nella sede dell’associazione in via della Molina (foto Germogli)

Un caffè e una brioche per la Fratellanza Popolare di San Donnino. È questo lo spirito che anima il bar e la pizzeria inaugurati ieri presso la sede dell’associazione in via della Molina. Ristrutturati e riaperti dopo che, fino alla scorsa primavera, erano stati dati in gestione a privati. Ma la Fratellanza ha deciso di voltare pagina e, dopo avere concluso i lavori, li ha riaperti entrambi. Uno spazio chiamato non a caso ‘In Fratellanza’ e che, come spiega il presidente Alessio Ciriolo, "non è un bar qualunque, ma un luogo nato dall’impegno dei volontari, piacevole e accogliente, che sostiene la nostra associazione e le sue attività". Già perché ‘In Fratellanza’ non vuole generare un profitto: "Tutti i ricavi saranno reinvestiti a favore della comunità – aggiunge Ciriolo -, sosterranno le attività dei volontari, la protezione civile, i servizi di soccorso e di solidarietà. Vuole essere insomma un esempio concreto di economia circolare, dove ciò che entra ritorna sul territorio in forma di aiuto, sostegno e crescita collettiva".

Per poi aggiungere: "Sappiamo bene quanto sia importante tutto ciò. Lo abbiamo visto durante l’alluvione che ha colpito Campi e tutto il territorio: in quelle giornate difficili i volontari sono stati i primi ad arrivare. Così come li vediamo ogni giorno nei trasporti sanitari, nelle emergenze, quando una chiamata può significare la differenza tra la paura e la sicurezza. Ed è in quei momenti che comprendiamo fino in fondo il valore del volontariato". Parole ‘certificate’ dall’attività e dai numeri dell’associazione durante il periodo estivo, fra luglio e agosto: 500 servizi di emergenza e oltre 13.000 i chilometri percorsi.

Ma anche 100 servizi sociali, 250 servizi sanitari ordinari e 700 per il trasporto di pazienti che avevano la necessità di fare la dialisi. E poi c’è un altro aspetto che racconta bene lo spirito di questo posto e che Ciriolo vuole mettere in evidenza: "Da sempre i bar sono stati luoghi dove ci si incontra, si scambiano due parole. Quante volte un caffè o una partita a carte sono diventati l’occasione per stringere un legame? E proprio da queste relazioni, da queste chiacchiere nate davanti al bancone di un bar, più di una volta qualcuno ha fatto il passo in più: da cliente è diventato volontario, mettendosi al servizio della comunità". Il volontariato spesso nasce così: da un’amicizia e da un senso di appartenenza, "dal sentirsi parte di qualcosa di più grande", conclude.

Pier Francesco Nesti

