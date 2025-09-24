La Fratellanza dietro il bancone. Riapre il bar, ricavi per la comunità

Un caffè e una brioche per la Fratellanza Popolare di San Donnino. È questo lo spirito che anima il bar e la pizzeria inaugurati ieri presso la sede dell’associazione in via della Molina. Ristrutturati e riaperti dopo che, fino alla scorsa primavera, erano stati dati in gestione a privati. Ma la Fratellanza ha deciso di voltare pagina e, dopo avere concluso i lavori, li ha riaperti entrambi. Uno spazio chiamato non a caso ‘In Fratellanza’ e che, come spiega il presidente Alessio Ciriolo, "non è un bar qualunque, ma un luogo nato dall’impegno dei volontari, piacevole e accogliente, che sostiene la nostra associazione e le sue attività". Già perché ‘In Fratellanza’ non vuole generare un profitto: "Tutti i ricavi saranno reinvestiti a favore della comunità – aggiunge Ciriolo -, sosterranno le attività dei volontari, la protezione civile, i servizi di soccorso e di solidarietà. Vuole essere insomma un esempio concreto di economia circolare, dove ciò che entra ritorna sul territorio in forma di aiuto, sostegno e crescita collettiva".

Per poi aggiungere: "Sappiamo bene quanto sia importante tutto ciò. Lo abbiamo visto durante l’alluvione che ha colpito Campi e tutto il territorio: in quelle giornate difficili i volontari sono stati i primi ad arrivare. Così come li vediamo ogni giorno nei trasporti sanitari, nelle emergenze, quando una chiamata può significare la differenza tra la paura e la sicurezza. Ed è in quei momenti che comprendiamo fino in fondo il valore del volontariato". Parole ‘certificate’ dall’attività e dai numeri dell’associazione durante il periodo estivo, fra luglio e agosto: 500 servizi di emergenza e oltre 13.000 i chilometri percorsi.

Ma anche 100 servizi sociali, 250 servizi sanitari ordinari e 700 per il trasporto di pazienti che avevano la necessità di fare la dialisi. E poi c’è un altro aspetto che racconta bene lo spirito di questo posto e che Ciriolo vuole mettere in evidenza: "Da sempre i bar sono stati luoghi dove ci si incontra, si scambiano due parole. Quante volte un caffè o una partita a carte sono diventati l’occasione per stringere un legame? E proprio da queste relazioni, da queste chiacchiere nate davanti al bancone di un bar, più di una volta qualcuno ha fatto il passo in più: da cliente è diventato volontario, mettendosi al servizio della comunità". Il volontariato spesso nasce così: da un’amicizia e da un senso di appartenenza, "dal sentirsi parte di qualcosa di più grande", conclude.

Pier Francesco Nesti