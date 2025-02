’La Foule et l’Appel’. George Zogo in mostra

Nell’ambito della decima edizione del ’Black History Month Florence’, fino al 28 febbraio a Ied Firenze - ex Teatro dell’Oriuolo (in via dell’Oriuolo 31), si potrà visitare la mostra ’George Zogo: La Foule et l’Appel’, sviluppata in collaborazione con gli studenti del master in ’Curatorial Practice’ di Ied sotto la direzione del collettivo curatoriale Bhmf. L’inaugurazione della mostra è in programma oggi alle 18; alle 20,30 afromusica dJ set e sessione di ascolto con Andrew Ndukuba.

Il titolo della mostra (’La Foule et l’Appel’, ovvero ’la folla e l’appello’), tratto da due dipinti, evoca il rapporto tra l’artista e il pubblico, tra il linguaggio e l’opera di Zogo e le comunità a cui ha contribuito e dato forma.

Il progetto vuole essere un omaggio, una riscoperta e una riflessione sulla vita e il talento dell’artista, attraverso una rara selezione delle sue opere, archivi personali e testimonianze, per una narrazione che riguarda l’arte, l’appartenenza, la trasformazione e l’eredità. Per maggiori informazioni: www.ied.it/firenze/