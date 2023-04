La fortuna per la fiera di primavera

Roberto

Fancelli

Si entra nella settimana delle feste e dei ponti di primavera, delle fiere e delle sagre e non solo. A Firenze torna domani la fiera di primavera, un grande mercato attorno allo stadio Franchi e la sagra di quartiere dell’Affrico con specialità gastronomiche. Poi a seguire dopo il ponte di lunedì la Festa della Liberazione d’Italia del 25 aprile, una data fondamentale nella storia d’Italia con la liberazione dal nazifascismo. In attesa della Festa dei lavoratori del 1° maggio le opportunità di divertimento e svago a Firenze non mancheranno… dal giardino dell’orticoltura con la Mostra Mercato Primaverile di piante e fiori, alla Mostra Internazionale dell’Artigianato alla Fortezza da Basso e per i tifosi viola il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Numeri da giocare per 3 estrazioni: 3 20 39. L’oroscopo: Ariete 39 41, Toro 31 69, Gemelli 10 81, Cancro 7 50, Leone 11 58, Vergine 20 21, Bilancia 1 43, Scorpione 61 73, Sagittario 16 34, Capricorno 8 19, Acquario 20 76, Pesci 10 13.

I numeri di Chiara: terno d’oro 17 35 41 da giocare ruota nazionale e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona: Elena 5 23 74, Flavia 16 63 17, Marta 50 10 11, Novella 30 3 39, Noemi 80 35 11, Olimpia 12 51 47, Tosca 29 68 80, Filippo 26 14 76, Giulio 20 24 82 , Giacomo 45 81 28, Mirko 15 3 38, Nicodemo 45 9 54, Tazio 26 8 34, Vasco 21 42 84. L’aforisma della settimana scelto da Mario: "È facile amare chi sta lontano. Non è sempre facile amare chi vive vicino a noi. La Pasqua è proprio il momento più bello e significativo per farti scoprire l’importanza delle persone più care: che questo sia per te un giorno di rinascita e crescita". (Madre Teresa di Calcutta). Numeri da giocare: 40 2 33.