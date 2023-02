La fortuna fra Quaresima e Botticelli

Roberto

Fancelli

Settimana trascorsa tra il Martedì grasso e il Mercoledì delle Ceneri che segna l’inizio della Quaresima, ovvero i 40 giorni dedicati alla preparazione della Pasqua che terminerà subito dopo la Messa vespertina del Giovedì Santo. Le ceneri ottenute bruciando i rami d’ulivo benedetti la Domenica delle Palme dell’anno precedente vengono poste sulla testa dei fedeli indicando la penitenza e soprattutto l’invito alla conversione e alla riflessione. La prossima settimana, mercoledì 1° marzo, si celebra l’anniversario della nascita di Botticelli. Tra le numerose opere che lo hanno reso immortale e che simboleggiano la grandezza artistica della nostra città ricordiamo la ’Primavera’ che fra qualche settimana arriverà, la stagione della rinascita quando le giornate cominciano ad allungarsi. Numeri da giocare per 3 estrazioni: 12-75-70. L’oroscopo: Ariete 7 36, Toro 30 64, Gemelli 36 38, Cancro 33 71, Leone 80 88, Vergine 1 90, Bilancia 19 20, Scorpione 5 10, Sagittario 27 69, Capricorno 17 88, Acquario 11 51, Pesci 60 70.

I numeri di Chiara: terno d’oro 83 76 77 da giocare al nazionale e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona: Ilaria 5 55 67, Lidia 15 5 75 , Margherita 76 26 63, Marianna 12 57 74, Rossella 14 21 73 , Viola, 43 27 49, Zita 26 25 15 , Adriano 1 27 69, Antonio 73 13 17, Leandro 80 76 21, Marcello 18 59 26, Mariano 90 2 29, Paolo 58 27 38, Romano 45 57 28. L’aforisma della settimana scelto da Mario. "Per abitudine si vive accanto a persone odiose, si impara a portare le catene a subire ingiustizie, a soffrire, ci si rassegna al dolore, alla solitudine, a tutto. L’abitudine è il più spietato dei veleni perché entra in noi lentamente, silenziosamente e cresce a poco a poco nutrendosi della nostra inconsapevolezza, e quando scopriamo d’averla addosso ogni gesto s’è condizionato, non esiste più medicina che possa guarirci". 40-90-85. (Oriana Fallaci)