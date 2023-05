La fortuna fra le tappe del Giro

Roberto

Fancelli

Parte oggi da Fossacesia Marina in Abruzzo la 106° edizione del Giro d’Italia, come sempre un evento sportivo e di costume per tutta la nazione; dopo 21 faticose tappe l’arrivo a Roma ai Fori Imperiali sperando in una sorpresa italiana. E come non ricordare l’indimenticabile nostro concittadino Gino Bartali per il quale proprio ieri, venerdì 5, ricorreva il 23° anniversario della morte. Un grande uomo, dichiarato Giusto tra le nazioni per la sua attività a favore degli ebrei durante la seconda guerra mondiale e grande campione dal 1934 al 1954 quando riuscì a vincere tre Giri nel 1936, 1937, 1946. Il Giro "provinciale e festoso è lo sport di un popolo che, nella corsa verso il progresso meccanico, è rimasto alla bicicletta, tappa intermedia fra il cavallo e l’automobile, ritrovato artigiano e arnese di famiglia". (Indro Montanelli). Numeri da giocare su tutte le ruote per tre estrazioni: 36-37- 46. L’oroscopo: Ariete 17 76, Toro 23 68, Gemelli 20 73, Cancro 49 81, Leone 7 79, Vergine 38 43, Bilancia 23 68, Scorpione 31 49, Sagittario 75 82, Capricorno 14 28, Acquario 23 83, Pesci 37 50. I numeri di Chiara: terno d’oro 33 58 90 da giocare a Cagliari e tutte le ruote. Terni dei nomi di persona: Adriana 59 39 82, Albina 29 45 61, Dina 29 22 2, Domenica 37 10 47, Rebecca 82 90 16, Rossana 6 24 48, Viola 43 27 49, Alighiero 57 12 69, Diego 31 4 35, Dino 25 55 85, Ferdinando 19 45 89, Mattia 25 7 32, Rocco 19 16 15, Torquato 37 10 47.

L’aforisma della settimana scelto da Mario: "È curioso osservare quale ideale di felicità amino gli uomini e in quali singolari posti essi cerchino la sua sorgente. Alcuni la cercano nell’ammucchiare ricchezze, alcuni nella superbia del potere, altri nelle conquiste dell’arte e della letteratura. Pochi la cercano nell’esplorazione del loro spirito o nel miglioramento della conoscenza". (Helen Keller); 30-12-23.