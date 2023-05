La fortuna fra i musei e la mamma

Roberto

Questa sera si celebra la ’Notte europea dei Musei’, una manifestazione che si svolge in contemporanea in tutto il continente, ideata 17 anni fa per avvicinare i cittadini ai luoghi di cultura. Firenze partecipa all’iniziativa con il coinvolgimento di numerosi musei e luoghi d’arte, iniziative speciali e visite guidate al prezzo simbolico di un euro: Uffizi, Bargello, Cappelle Medicee e Galleria dell’Accademia, ammiriamo i grandi capolavori in un’orario insolito, al calar del sole. Domani, seconda Domenica del mese di maggio, è la Festa della Mamma, un pensiero, un abbraccio, un ricordo…. perché come recita un vecchio proverbio ebraico "Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri". La mamma tiene il suo bambino per mano solo per un breve periodo, ma il suo cuore l’accompagna tutta la vita. Numeri da giocare per tre estrazioni: 63-52-14. L’oroscopo: Ariete 22 71, Toro 7 24, Gemelli 35 39, Cancro 29 90, Leone 3 26, Vergine 28 82, Bilancia 10 50, Scorpione 36 38, Sagittario 9 90, Capricorno 19 20, Acquario 77 81, Pesci 17 18. I numeri di Chiara: terno d’oro 49 51 81 da giocare a Firenze e tutte le ruote.

L'aforisma della settimana scelto da Mario: "Finchénon avrete la disciplina interiore che mantiene calma la mente, per quante comodità esteriori possiate avere, non riuscirete mai a sperimentare quel sentimento di gioia e di felicità che andate cercando". (Tenzin Gyatso)