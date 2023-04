La Fondazione Stensen contro gli stereotipi

Valentina chiede a Manuel se può giocare a calcio insieme a lui e agli altri amici. Manuel si mette a ridere e dice no, dice a Valentina che, se proprio vuole, semmai può fare il tifo con le altre ragazze, ma per giocare a calcio serve un maschio. Olmo invece raccoglie le margherite, ma quando incontra Daniele con quelle margherite in mano, Daniele gli dice che è una femminuccia. Sono alcune delle sceneggiature dei cortometraggi ideati e realizzati dagli studenti di 14 classi delle scuole medie di Toscana e Lombardia, circa 300, che stanno partecipando al progetto ‘Che genere di film’, promosso dalla Fondazione Stensen per educare alla diversità e abbattere gli stereotipi. Gli studenti sono poi chiamati a vestire i panni di una troupe cinematografica e girare un cortometraggio che racconti una storia coerente con il tema del progetto, tutto questo attraverso il coordinamento e la guida di un team di registi coordinati da Duccio Chiarini in Toscana e Nicola Zambelli in Lombardia. Gli Istituti fiorentini coinvolti sono le secondarie di primo grado Beato Angelico (Firenze), Puccini (Firenze), Spinelli (Scandicci).