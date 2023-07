La Fiorentina ci ripensa Famiglie ascoltate Tornano le riduzioni per gli under 14

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Il mal di pancia dei tifosi,a cui avevamo dato voce anche su queste pagine, è stato ascoltato. E la Fiorentina "da sempre vicina alle famiglie dei nostri tifosi", ha fatto retromarcia e cambiato la sua politica sulle agevolazioni per gli abbonamenti agli under 14. Tornano le riduzioni anche per i settori “caldi“ del Franchi come il parterre di tribuna centrale, la maratona centrale, il parterre di maratona coperto e soprattutto la curva Fiesole. L’iniziale abrogazione del tagliando per ragazzi, aveva messo in difficoltà soprattutto le famiglie, visto che anche i bambini si erano ritrovati a pagare il loro posto esattamente quanto un adulto. Un esempio? Babbo, mamma e tre figlioli sotto 14 anni avrebbero dovuto spendere più di mille euro per cinque posti in curva, quando l’anno scorso ne avevano spesi circa 600.

Lo comunicazione della Fiorentina è giunta ieri mattina, nel giorno dell’avvio del ritiro al nuovissimo Viola Park, e subito è stata accolta con soddisfazione da tutto il popolo gigliato.

Di ieri anche l’annuncio del prolungamento di una settimana della “super prelazione web“, che permette agli abbonati della scorsa stagione di rinnovare il proprio passpartout per 20 partite (19 di campionato, più il primo match casalingo di Coppa Italia) a un prezzo vantaggioso. Fino al 19 luglio, su internet ma anche alla biglietteria, sarà possibile usufruire degli sconti. Intanto gli abbonamenti sono già a quota 10mila.

La correzione in corsa comporterà l’adozione di alcuni accorgimenti tecnici, comunicati dalla società. Coloro che hanno già sottoscritto un abbonamento per i ragazzi nati dal 112010 nei settori parterre di tribuna centrale, maratona centrale, parterre di maratona coperto e curva Fiesole potranno essere rimborsati della differenza dopo annullamento e riemissione dell’abbonamento alla tariffa Under 14. Chi ha sottoscritto l’abbonamento al Fiorentina Point potrà tornare presso il punto vendita munito di tessera e tagliando promemoria e chiedere il rimborso. Coloro che invece hanno acquistato on-line saranno contattati nelle prossime settimane tramite e-mail associata al proprio profilo d’acquisto e saranno rimborsati della differenza.