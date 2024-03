La finocchiona Igp segna numeri record

Nel 2023 la finocchiona Igp rilancia: confermati i risultati positivi ottenuti nel ’22, evidenziando una robustezza del marchio nonostante le sfide di mercato. Nell’anno passato si è registrata una minima flessione nell’insacco rispetto al 2022, con un -0,54%. Sono stati insaccati complessivamente 2 milioni e 369mila chilogrammi di impasto. E sono stati certificati oltre un milione e 920mila chilogrammi registrando il record in volumi per la finocchiona IGP certificata e immessa in commercio. La prima provincia per produzione certificata di finocchiona Igp si conferma essere Arezzo, seguita da vicino dalle province di Siena e Firenze.