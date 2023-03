La Finanza torna all’ente e acquisisce anche i contratti degli artisti

FIRENZE

Ancora guardia di finanza al Maggio Musicale. Stavolta, le fiamme gialle avrebbero acquisito carte riguardanti i rapporti tra la fondazione e gli artisti che si sono esibiti o si esibiranno: c’è un nuovo filone di accertamenti rispetto a quelli già noti?

La risposta, forse, è prematura. Di sicuro, il lavoro della procura è ancora in ebollizione. Su più fronti.

Quello in stato più avanzato, sembra essere il primo, cioè quello del presunto peculato. L’ex sovrintendente Pereira ha chiarito almeno in parte le contestazioni che gli venivano mosse. Tuttavia, nell’avviso di conclusione delle indagini, resterebbero in piedi alcune delle spese più roboanti, tipo il volo privato da Baden Baden a Grosseto o il trasloco da oltre 20mila euro rimborsato a spese della Fondazione. E poi c’è il capitolo della presunta malversazione, l’ultimo in ordine cronologico, la goccia che ha fatto traboccare il vaso delle dimissioni.

Tra sette giorni, Pereira dovrebbe comparire davanti al gip per l’interrogatorio dinanzi al gip Agnese Di Girolamo. La procura ha infatti avanzato una richiesta di misura interdittiva della durata di dodici mesi. Tuttavia, il dietro front di Pereira dal suo incarico potrebbe mutare le condizioni. Anche se, come conferma l’avvocato Sigfrido Fenyes, al momento la procura è ferma sulla sua prima mossa.

Secondo i magistrati, i circa otto milioni e mezzo dei 35 del fondo statale, stanziati dal Governo per appianare i conti in rosso, che l’ex sovrintendente ha candidamente ammesso di aver usato per fronteggiare le spese correnti, sarebbero stati "malversati". Nel caso del Maggio, le somme sarebbero state destinate ai pagamenti di dipendenti e fornitori.

