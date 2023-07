La filosofia del Viola Park Dialogo città-campagna "Passato e futuro uniti Un’idea da Rinascimento"

di Olga Mugnaini

Le bandiere sventolano già nella nuova casa della Fiorentina. Per adesso è solo della squadra, in attesa che sia per tutti, tifosi e cittadini. Oltre alle autorizzazioni, mancano le ultime pietre. Anzi, gli ultimi alberi. Perché, come si cominciò piantando un olivo il 5 febbraio del 2021, così si finirà con la messa a dimora di una grande quercia. A settembre, 26 mesi dall’inizio del cantiere.

Ma chi passa da via Pian di Ripoli per entrare e uscire dalla città, si accorge che in quei 27 ettari di fianco all’Arno, qualcosa è cambiato. E’ cresciuto, di pari passo a centinaia e centinaia di piante, anche il Viola Park, il nuovo centro sportivo, voluto dal patron viola Rocco Commisso, una struttura che di fatto è già un pezzo della Firenze contemporanea. Una trama fra antico e moderno, campagna e area urbana che, distesa nel comune di Bagno a Ripoli, dà un senso concreto anche al concetto di città metropolitana.

A firmare il progetto è Marco Casamonti col suo studio Archea. Un archistar, come si dice adesso, che da fiorentino porta la sua visione urbanistico-rinascimentale in tutto il mondo, plasmando volta volta le sue strutture rispetto al contesto che le accoglie. Così ha fatto anche stavolta.

Casamonti, come nasce il Viola Park?

"Nasce certamente come impianto sportivo, ma pensato nell’ottica di un contesto urbano che si conclude verso la campagna. Oltretutto il calcio non ha bisogno di grande densità costruttiva: per prima cosa servono campi da calcio, che sono circa un ettaro ciascuno. Quindi 10 campi vogliono dire altrettante aree verdi. Un centro sportivo è pertanto un elemento ottimale per sfumare la pressione dall’abitato alla campagna. Questa è la premessa, ma c’è un altro fattore di cui non si parla..."

E cioè?

"I servizi intorno. Rocco Commisso, ascoltando il suggerimento del sindaco di Bagno a Ripoli Casini, ha voluto il Viola Park lì per il vantaggio di tutte le infrastrutture: la prevista tramvia col suo capolinea, il liceo sportivo dove i ragazzi possono andare a studiare. In più ci sono una serie di eccellenze nell’ospitalità come Villa gli Olmi con Il Mulino e Villa La Massa. Quindi non sarà una cattedrale nel deserto. E poi ci sono le condizioni ambientali e paesaggistiche a garantire le migliori attività psicofisiche per i giocatori".

Qual è l’elemento architettonico che più caratterizza l’insieme?

"Il colore, o meglio i colori. Scelte in accordo con la sovrintendenza, abbiamo tutte le nuance del verde e del marrone, ossia del paesaggio. Si va dai bruni della terra al verde chiaro degli olivi al verde intenso dei cipressi. Questo diventerà un grande campus per lo sport. E non sarà un luogo inaccessibile, ma aperto alla città. Ci saranno una sala congressi da 400 posti nel padiglione eventi. E domani i tifosi potranno fare una violacard ed entrare per usufruire di tutte le strutture. In qualche modo tutti potranno sentirsi a casa".

Come si declina tutto ciò dal punto di vista architettonico?

"Intanto Rocco Commisso è stato bravo nell’accettare l’idea di costruire non con il criterio del massimo risparmio ma con quello della massima qualità".

Che significa?

"Centoventi milioni in totale. Era molto più economico fare un solo grande edificio, invece di costruire una decina di padiglioni divisi per servizi. A parte quello centrale che ha la forma di una collina artificiale coperta a verde, gli altri edifici hanno il tetto a forma di V per raccogliere l’acqua piovana che finisce in un laghetto artificiale.

V non sta per viola?

"Sì, anche. Ma è solo una bella coincidenza. Principalmente viene esasperata l’idea del compluvium, con cisterne che alimentano un laghetto, dove ci sono già le anatre e i gamberetti di fiume, con attorno aironi, lepri e fagiani, mantenendo così il corridoio ecologico che esisteva nel passato".

Parliamo di sostenibilità.

"Abbiamo usato il calcestruzzo solo per le fondamenta e per i vani ascensori. Tutti gli edifici sono poi in acciaio, alluminio, vetro, legno, cioè materiali riciclabili, assemblabili. Inoltre, i campi illuminati sono soltanto cinque su dieci, con luci al led per non creare inquinamento luminosi. I pali sono alti solo 12 metri, esili e dipinti di verde, senza torri faro, grazie a uno studio fatto insieme alla Philips, per evitare l’impatto nello skyline. I rivestimenti infine sono di vetro retroverniciato e le strutture di copertura metalliche, dipinte coi colori del legno scuro".

L’idea di partenza?

"La centuriazione romana. Il Viola Park disegna sul terreno una sorta di V, che è casuale perché da una parte segue il sistema collinare e dall’altra l’Arno, come le tracce della centuriazione romana di duemila anni fa. Perché per fare un intervento su un territorio devi partire dalle tracce dell’esistente".

Il Viola Park che cosa prende del Dna della città?

"Prende l’idea di usare la forza e l’eloquenza dell’architettura per dimostrare il proprio valore e la propria visione. E’ quello che hanno fatto i Medici nel 1400. Ed è quello che ha fatto oggi la Fiorentina. Va ricordato che il Viola Park non è pensato solo per lo sport, ma per la città. Basti pensare che questi terreni non sono di proprietà di Rocco Commisso, ma della società e quindi indissolubilmente legati alla squadra e a Firenze".

Come definirebbe il suo progetto?

"Un’architettura nuova che parla un linguaggio antico, fortemente legato al contesto, parte dello stesso paesaggio. Insomma, il nuovo e l’antico, tradizione e innovazione, che poi erano l’essenza del Rinascimento. Un dettaglio: dal Viola Park si vede anche la Cupola del Brunelleschi".