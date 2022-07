La Fiera di Vinci è un tuffo nel medioevo

Una competizione sportiva, musica live, mercato e tradizionale rievocazione storica sono i ’piatti’ principali del menù proposto dalla Fiera di Vinci, in programma da lunedì a mercoledì prossimo. Una tre giorni per ripercorrere le tradizioni del paese, che coinvolgerà tutto il centro storico del borgo che ha dato i natali a Leonardo. Il primo appuntamento, lunedì prossimo 25 luglio, è quello con il “Tenzon di palla”, ossia la tradizionale sfida di calcio storico che dalle ore 21.30 metterà di fronte gialli e rossi, rappresentanti rispettivamente di “Vinci alta” e “Vinci bassa”, nel campo allestito in piazza Garibaldi. Nella stessa serata si potrà anche girare per i banchi del mercato medievale ed intrattenersi con una serie di giochi medievali, la grande novità di questa edizione.

Il giorno successivo, sul palco allestito in piazza della libertà a partire dalle 21 ci sarà invece l’esibizione del Bunny Club e a seguire la finale del Musik Live Contest (sfida che vedrà esibirsi dal vivo sei band toscane composte da elementi di età compresa fra i 16 e i 35 anni). Nella vicina via Giovanni XXIII invece si terrà la Festa delle associazioni con oltre venti associazioni che esporranno le proprie bacheche con le loro iniziative. Infine, non mancherà il mercato medievale. La manifestazione si concluderà poi mercoledì 27 luglio con il tradizionale “Volo di Cecco Santi”: alle 21.30 spazio al corteo storico, successivamente il “Volo di Cecco Santi” vero e proprio e, a seguire, lo spettacolo pirotecnico. La kermesse è organizzata dalla Pro Loco di Vinci, in collaborazione con il Comune di Vinci ed ha il patrocinio del Comune di Vinci, dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, della Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana, nonché il supporto e la collaborazione dell’associazione Vinci nel Cuore, del Centro per le Tradizioni Popolari dell’Empolese Valdelsa e della Consulta delle Associazioni di Vinci. Un ruolo importante nell’organizzazione lo ha avuto infine anche la società sportiva Unione Rugby Montelupo-Empoli.

"E’ un appuntamento importante per la città di Vinci e da sempre molto atteso – ha commentato l’assessore allo Sviluppo economico e al Coordinamento eventi e manifestazioni Paolo Frese –. Siamo contenti che, all’interno della Fiera, quest’anno ci sia la possibilità di ospitare la Festa delle associazioni che prima rientrava all’interno della sagra della Chiocciola. Il programma è davvero ricco".