La festa Domenica il Carnevale sbarca in piazza

Calenzano si veste a festa e si colora dell’allegria del Carnevale. Domenica torna l’evento atteso da grandi e piccini. La tradizionale kermesse, promossa dal Comune e organizzata dall’Associazione Turistica Calenzano, tornerà ad animare il borgo di Calenzano Alto. Si parte alle 14 di domenica in piazza Vittorio Veneto con l’arrivo delle nobili contee per l’immancabile saluto del sindaco. Dalla piazza il corteo, accompagnato dagli Alfieri e Musici della Valmarina, raggiungerà piazza San Niccolò a Calenzano Alto, dove saranno consegnati la Torre d’oro e il Torrino. Alle 17 ci sarà l’atteso e spettacolare spettacolo di fuoco a cura degli Alfieri e Musici della Valmarina seguito alle 17,30 dal tradizionale rogo del Re Carnevale, realizzato dall’Atletica Calenzano. Nel pomeriggio, nella grotta dell’Antro, tutti chiamati ad ascoltare la lettura di novelle toscane con accompagnamento musicale; in piazza San Niccolò ci saranno giochi medievali in legno che tanto piacciono ai bambini di ieri e di oggi, nell’iniziativa curata dall’associazione "Nobiltà e Contado". Si gioca anche nel giardino del Castello a cura di Sale in Zucca.

Nel borgo ci saranno punti ristoro gestite dalle associazioni del territorio. Il Museo del Figurino storico sarà aperto e sarà possibile prenotare la visita guidata sulla Torre. Sia domani che domenica invece a Sesto Fiorentino si festeggerà il Capodanno cinese: piazza Vittorio Veneto ospita stand e artisti italiani e cinesi per una due giorni di festa e incontro tra diverse culture. Organizzata dal Centro commerciale naturale "Sesto sotto casa" e l’Associazione Tavola rotonda Italia-Cina, si parte domani dalle10 alle 14,30 con la danza del drago e del leone e un pomeriggio di esibizioni musicali, danze e dimostrazioni di arti marziali sul palco. Artisti, ballerini, cantanti torneranno in scena la domenica, a partire dalle 14,30 fino alla cerimonia di chiusura prevista per alle 18. Entrambi i giorni, ci saranno stand gastronomici e di piccolo artigianato cinese.