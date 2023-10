La Festa dell’Uva si tinge di bianco. Il rione Sant’Antonio trionfa ancora

di Manuela Plastina

Tanti colori e tanto entusiasmo hanno contraddistinto la Festa dell’Uva numero 97. Alla proclamazione del vincitore, la piazza si è tinta di bianco. Ancora una volta. Perché ancora una volta la coppa in terracotta è andata al rione Sant’Antonio che ha ottenuto dalla giuria 54 punti, stesso punteggio dello scorso anno.

Il suo carro "Il veleno di un amore", con una maga Circe persuasa dall’amore di Odisseo della bontà dell’animo umano, ha fermato al secondo posto per soli due punti il rione delle Fornaci con il carro Symbiosis. Terzo con 31 punti il rione delle Sante Marie con "Rintocchi di Vite"; quarto con 28 punti il Pallò con "C’era una volta". Le Fornaci ha però ottenuto il premio della solidarietà: nella gara tra i rioni per chi ha donato più sangue, i rossi hanno vinto il trofeo in terracotta dell’associazione Amici di Lapo.

Incoronata anche la vincente della 42ª edizione della "Vetrina dell’Uva", concorso tra i commercianti del paese per l’addobbo più bello: è stata vinta da "Cuci e Ricuci" in via Paolieri; seconda "Il Girasole Blu" e terza "Pio Minimarket". Ma al di là di vincitori e vinti, l’entusiasmo vissuto in piazza è il premio più gratificante per le centinaia di rionali che per tutto un anno si impegnano per realizzare carri, scenografie, coreografie spettacolari.

"Tutti i rioni hanno dato il massimo per portare in piazza uno spettacolo bellissimo, di un livello superiore rispetto agli anni passati - confermano Filippo Venturi e Riccardo Lazzerini, al loro debutto in questa edizione nel ruolo rispettivamente di presidente dell’Ente Festa dell’Uva e di sindaco di Impruneta -. È un evento capace di unire in modo trasversale giovani e meno giovani". Un evento da valorizzare: è stato avviato l’iter per la candidatura della Festa dell’Uva a "Patrimonio Culturale Immateriale Unesco".