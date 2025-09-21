Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Firenze
CronacaLa festa dell’uva entra nel vivo. Battesimo per il Certosa Camping
21 set 2025
MANUELA PLASTINA
Cronaca
La festa dell’uva entra nel vivo. Battesimo per il Certosa Camping

Presentazione d’eccezione per l’edizione numero 99: ultimi biglietti ancora disponibili su Ticketone

L’inaugurazione del nuovo Hu Firenze Certosa Camping in Town durante la presentazione dell’edizione 99 della festa dell’uva (FotoGermogli)

L’inaugurazione del nuovo Hu Firenze Certosa Camping in Town durante la presentazione dell’edizione 99 della festa dell’uva (FotoGermogli)

Per approfondire:

Presentazione d’eccezione per la 99esima Festa dell’Uva di Impruneta: è stata celebrata alla presenza dei rappresentanti dei 4 rioni nel nuovo Hu Firenze Certosa Camping in Town. La struttura porta la firma di Human Company che è già proprietaria di altre 10 realtà del genere in Italia ed Europa, tra cui il campeggio di Firenze sud. Attivo già da tutta l’estate con un bel successo di presenze, è stato ufficialmente inaugurato dal presidente Claudio Cardini, founder di Human Company e Selim Amraoui Direttore dello hu Firenze Certosa, proprio in occasione della presentazione della festa più caratteristica del territorio. Presenti il sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini e il presidente dell’Ente Festa dell’Uva Filippo Venturi.

A pochi chilometri dal monastero, il nuovo campeggio urbano si estende su un’area di 6,5 ettari, può accogliere fino a 1.100 ospiti e impiega 55 persone, tra posti di lavoro diretti e indiretti. Ha richiesto un investimento di 9 milioni di euro e offre un parco acquatico, aree relax, bar, ristorante locale, market interno e attività outdoor. La nuova struttura, ha sottolineato Cardini, punta sulla sinergia col territorio. Anche per questo ha proposto di ospitare la presentazione della festa dell’uva più antica d’Italia che in questi giorni entra nel vivo, con varie iniziative che culmineranno domenica nella sfilata dei carri dei 4 rioni che si contendono il trofeo.

Il 27 ci saranno le prove generali a ingresso libero, mentre sono ancora disponibili gli ultimi biglietti su Ticketone per assistere alla sfilata ufficiale e valevole per l’attribuzione del trofeo il 28 settembre. Oggi i rionali sono chiamati alla gara di solidarietà di donazione del sangue: ambulatori aperti alla Misericordia.

